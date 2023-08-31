7 سنوات لـ 10 متهمين لاستعراضهم القوة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة كل من " ع.ع.ع" و " م.ع.ع" و" ا.ع.ع" و" ص.ع.ع" و" ض.ص.ش" و" ر.م.ه" و" ه.م.ه" و" ع.م.ه" و" ا.م.ه" و" ا.م.ه" ،غيابيا بالسجن المشدد 7 سنوات ،ووضعم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والزمتهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة البيضاء ،لاتهامهم باستعراض القوة .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 8673 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بنشوب مشاجرة وتبادل المتهمين التعدي علي بعضهم البعض، بالأسلحة البيضاء والعصي، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان ، أنه علي إثر بلاغات من الأهالي بنشوب مشاجرة بقرية الحرية مريوط ،وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلي محل الواقعة ،وتبين نشوب مشاجرة بين المتهمين كل من " ع.ع.ع" و " م.ع.ع" و" ا.ع.ع" و" ص.ع.ع" و" ض.ص.ش" و" ر.م.ه" و" ه.م.ه" و" ع.م.ه" و" ا.م.ه" و" ا.م.ه" ،وانهم حاملين الأسلحة البيضاء والعصي ، ما أدي إلى إصابة شخص بعاهة مستديمة بنسبة 10 %،وتبين أنه عقب نشوب مشادة كلامية بين المتهمين بسبب الخلاف على قطعة أرض ، مما أدى إلي حدوث مشاجرة بينهم والتعدي علي بعضهم البعض ،وتحرر محضرا بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .