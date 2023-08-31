حي شرق أسيوط ينفذ عملية صيانة وإصلاح كابل الإنارة بشارع الأزهر

قام قسم الكهرباء بحي شرق أسيوط، بتنفيذ عملية صيانة وإصلاح كابل الإنارة في شارع الأزهر. تأتي هذه العملية استجابة لتعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وتحت إشراف عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس حي شرق أسيوط، وبمشاركة سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس حي شرق أسيوط، بالتعاون مع قسم الكهرباء.

وتم تنفيذ الصيانة والإصلاح على مستوى الكابلات الرئيسية للإنارة في شارع الأزهر، حيث تم فحص الكابل واستبدال الأجزاء التالفة، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات التركيب والتوصيل اللازمة. تم العمل بأسلوب مهني وحرص على تحقيق الترشيد في استخدام الطاقة الكهربائية، بما يتوافق مع التوجهات الحديثة في إدارة الطاقة.

وأشارت الجهات المعنية، إلى أن هذه العملية ستسهم في تحسين جودة الإنارة في المنطقة، وستساعد في تعزيز الأمان والراحة للمواطنين والمارة في شارع الأزهر. كما ستعمل هذه الصيانة على تقليل حدوث أعطال وتعطيلات في الإنارة، مما يسهم في تحسين البيئة العامة للحي ويعزز جاذبيته.

تجدر الإشارة إلى أن قسم الكهرباء في حي شرق أسيوط يقوم بجهود مستمرة للحفاظ على جودة وكفاءة الشبكة الكهربائية في المنطقة، من خلال تنفيذ الصيانات الدورية والإصلاحات اللازمة. كما يعمل القسم على استخدام أحدث التقنيات والممارسات العالمية لضمان استدامة توريد الكهرباء وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.

حي شرق أسيوط ينفذ عملية صيانة وإصلاح كابل الإنارة في شارع الأزهر

حي شرق أسيوط ينفذ عملية صيانة وإصلاح كابل الإنارة في شارع الأزهر

حي شرق أسيوط ينفذ عملية صيانة وإصلاح كابل الإنارة في شارع الأزهر

حي شرق أسيوط ينفذ عملية صيانة وإصلاح كابل الإنارة في شارع الأزهر

حي شرق أسيوط ينفذ عملية صيانة وإصلاح كابل الإنارة في شارع الأزهر

حي شرق أسيوط ينفذ عملية صيانة وإصلاح كابل الإنارة في شارع الأزهر

حي شرق أسيوط ينفذ عملية صيانة وإصلاح كابل الإنارة في شارع الأزهر

حي شرق أسيوط ينفذ عملية صيانة وإصلاح كابل الإنارة في شارع الأزهر

حي شرق أسيوط ينفذ عملية صيانة وإصلاح كابل الإنارة في شارع الأزهر

حي شرق أسيوط ينفذ عملية صيانة وإصلاح كابل الإنارة في شارع الأزهر