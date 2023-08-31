علي معلول ضمن قائمة تونس لمواجهتي بوتسوانا ومصر

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب تونس بقيادة المدرب الوطني جلال القادري المدير الفني، قائمة نسور قرطاج استعداداً لمواجهة بوتسوانا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، ثم مواجهة منتخب مصر ودياً.

ويستعد منتخب تونس لخوض مباراتين الشهر المقبل، حيث سيستضيف بوتسوانا 7 سبتمبر في إطار الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024، ثم يتجه إلى القاهرة، لمباراة ودية مع مصر يوم 12 من الشهر نفسه، باستاد القاهرة الدولي.

يذكر أن المنتخب التونسي سيحل أيضاً ضيفاً على المنتخب الكوري الجنوبي يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في إطار لقاء ودي آخر، قبل أن يتوجه نحو اليابان لمواجهة منتخب الساموراي في إطار دورة كيرين الودية.

قائمة منتخب تونس

حراسة المرمى: أيمن دحمان، البشير بن سعيد، معز حسن

الدفاع: ياسين مرياح، منتصر الطالبي، نادر الغندري، علاء غرام، وجدي كشريدة، أسامة الحدادي، علي معلول، علي العابدي، يان فاليري.

الوسط: عيسى العيدوني، حنبعل المجبري، محمد علي بن رمضان، سامي شوشان، إلياس السخيري، حمزة رفيع.

الهجوم: يوسف المساكني، أنس الحاج محمد، عمر العيوني، هيثم الجويني، علي يوسف، إلياس سعد، إلياس العاشوري، سيف الله لطيف.