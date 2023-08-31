الرقابة الإدارية تشن حملات مفاجئة علي المنشآت الطبية والتجارية بالشرقية

بالتعاون مع محافظة الشرقية..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد بكافة صوره، وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية للمحافظة من خلال الحملات التفتيشية للإرتقاء بقيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وضبط الأسواق للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تصدر من العاملين أثناء مباشرتهم لواجباتهم الوظيفية، وذلك تفعيلا لدور الأجهزة الرقابية في التصدي لكافة أشكال الفساد.

وفي هذا الإطار، كلف المهندس محمد الصافي سكرتير عام محافظة الشرقية، عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل لجان لمتابعة القطاعات الخدمية "التموين - الصحة - الطب البيطري" للمرور على المنشآت التجارية للتأكد من توافر السلع وجودتها كذلك منافذ تقديم الخدمة الطبية والبيطرية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقامت فرق العمل المشكلة من إدارة المتابعة الميدانية بشن حملات مفاجئة على المنشآت الخدمية بمركز منيا القمح لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد أسفرت جهود الحملة عن رصد الآتي:

في قطاع التموين..

تمكنت الحملة من ضبط مخالفات لعدد ٣ محطات وقود تنوعت ما بين "منظفات مجهولة المصدر - بيع مواد بترولية زيادة عن الأسعار المحددة" كما تم ضبط عدد ١٤ مخالفة لعدد من مخابز المدينة تنوعت ما بين "نقص وزن - خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة أدوات العجين" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

وأشار السكرتير العام لمحافظة الشرقية إلي أن جهود الحملة خلال مرورها على المنشآت الصحية بالمدينة أسفرت عن كشف الآتي:

• عدم تواجد ١٣٥ من العاملين بمستشفى منيا القمح المركزي، وكذلك عدم تواجد ١٠ من العاملين بقسم العلاج الطبيعي بالمستشفى، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

• عدم تواجد ٧ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بكفر شلشلمون التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح، وتم التسديد قرين أسمائهم بالغياب وترك العمل.

• عدم تواجد ٦ من العاملين بالإدارة الصحية بمنيا القمح، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

• عدم حضور ٣ من العاملين بالوحدة الصحية بقرية المحمودية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

- عدم حضور ٢٠ من العاملين بمقر المركز الطبي بمنيا القمح، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

• ضبط مخالفات لعدد ٤ من المنشآت الطبية الخاصة "مراكز طبية - معامل تحاليل - مراكز أشعة" بمعرفة لجنة العلاج الحر وكذلك ضبط صيدلية واحدة مخالفة بمعرفة لجنة هيئة الدواء المصرية فرع الشرقية.

• وبالمرور على مطبخ مستشفى منيا القمح المركزي، تم ضبط مخالفة لعدم الإلتزام بالشروط الفنية الخاصة بتغليف وجبات المرضي.

• وجود عدد ٢٥ جهاز معطل بمستشفى منيا القمح المركزي، وتم مخاطبة شركة الصيانة لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الأجهزة.

كما أشار سكرتير عام محافظة الشرقية، إلي أنه بمتابعة سير انتظام العمل بقطاع الطب البيطري والمرور على الأسواق اسفرت جهود الحملة عن الآتي:

• ضبط ٨ مخالفات بمعرفة اللجنة المُشكله من مديرية الطب البيطري بالشرقية تنوعت ما بين "منتجات غذائية مجهولة المصدر – أدوية بيطرية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية - عدم وجود شهادات صحية".

• ضبط ١٥مخالفة تنوعت ما بين "عدم نظافة - عدم وجود شهادات صحية - تغيير الخواص الطبيعية لبعض المنتجات الغذائية" وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة من شئون البيئة بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء بالشرقية.

• التحفظ علي عدد ٤٩ صنف بمعرض أدوية بيطرية مختلفة "بيع أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر" باسم المواطن "ع . م" والمواطن "ع . خ" بقريتي كفر الدير وميت بشار.