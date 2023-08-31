محمد بن سلمان يتصدر التريند في يوم ميلاده الـ 38

يحتفل الآلاف من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية بيوم ميلاد محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الـ38 حيث شاركت الحسابات المختلفة في موقع إكس "تويتر سابقًا" صوراً لولي العهد في مراحل مختلفة من عمره، كما امتلأ الموقع بالكثير من العبارات والتهاني.

ويصادف اليوم الأخير من الشهر الثامن، 31 أغسطس من كل عام، يوم ميلاد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الابن الأكبر للأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود من زوجته الثالثة فهدة بنت فلاح بن سلطان.

من الأمير محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود وحاز على الترتيب الثاني على دفعته من كلية القانون والعلوم السياسية كما تلقى تعليمه العام في مدارس الرياض وكان من ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة في الثانوية العامة وخلال فترة تعليمه تلقى العديد من الدورات والبرامج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتقلد الأمير محمد بن سلمان عدة مناصب خلال مشواره المهني الذي امتد إلى عشر سنوات وابتدأه بممارسة العمل الحر وله العديد من المبادرات والنشاطات الخيرية حصل من خلالها على العديد من الجوائز.

قبل البدء في ممارسة مهامه في الخدمة العامة في المملكة العربية السعودية وبعد تخرجه من الجامعة أسس محمد بن سلمان عدداً من الشركات التجارية وذلك قبل البدء في العمل الحكومي من خلال عمله كمستشار متفرغ بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية وذلك في عام 2007 واستمر حتى 2009.

انتقل بعدها من هيئة الخبراء بالمرتبة الحادية عشرة ليكون مستشاراً خاصاً لأمير منطقة الرياض وأثناء ذلك استمر عمله كمستشار غير متفرغ في هيئة الخبراء حتى 2013.

عمل أميناً عاماً لمركز الرياض للتنافسية ومستشاراً خاصاً لرئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز كما عمل الأمير محمد عضواً في اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية.

عين مستشاراً خاصاً للأمير سلمان بن عبدالعزيز وانتقل الأمير محمد بن سلمان من إمارة منطقة الرياض وهو في المرتبة الثالثة عشرة وعين مستشاراً ومشرفاً على المكتب الخاص والشؤون الخاصة لولي العهد وذلك بعيد تولي الأمير سلمان ولاية العهد حتى صدر أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيساً لديوان ولي العهد ومستشاراً خاصاً له بمرتبة وزير في 2013.

أصغر ولي عهد في تاريخ السعودية

يعتبر الأمير محمد بن سلمان أصغر ولي عهد في تاريخ المملكة العربية السعودية، حيث قدم الكثير من رؤى الشباب وطموح المستقبل بطريقة مختلفة، فهو جعل مدينة الرياض مركزاً رئيسياً في منطقة الشرق الأوسط، وأصبحت المملكة العربية السعودية اليوم من أبرز الدول المتقدمة في مختلف أنحاء العالم.

أطلق محمد بن سلمان رؤية السعودية 2023، عام 2016، وهي خطة إصلاح شاملة، تهدف إلى تحويل اقتصاد المملكة من الاعتماد الرئيسي على النفط، إلى اقتصاد متنوع ومستدام، بالإضافة لتعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي للأعمال والتجارة والسياحة.

وقام ابن سلمان بعمل العديد من التحالفات الدولية والإقليمية، حيث عزز العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، ودول مجلس التعاون الخليجي، وعمل على انضمام المملكة إلى تحالف عسكري يضم 34 دولة، من أجل محاربة الإرهاب.

وعززت السعودية علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، أمنيًا وعسكريًا، بالإضافة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمار مع الصيني.

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