محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس غرفة التجارة ورئيس هيئة تنشيط السياحة بقبرص

لتنشيط السياحة..

في اطار جهوده لتنشيط السياحة وفتح اسواق عالميه جديده ومن خلال زيارته الحالية لدوله قبرص، التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء على راس وفد من رجال الاعمال المصريين مع رئيس غرفه التجارة ورئيس هيئه تنشيط السياحة وعدد من رجال الاعمال بدوله قبرص ، وذلك في حضور السفير المصرى في قبرص عمرو حمزه.

وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجانبين واليات تنشيط السياحه بين الجانب المصري والجانب القبرصي.

كما قام المحافظ بتسويق المدن السياحيه بمحافظه جنوب سيناء من خلال عرض المقومات والامكانات الفريده التي تمتلكها.