محافظ جنوب سيناء يبحث تشغيل خط طيران مباشر من قبرص إلى شرم الشيخ

التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، ونائب وزير السياحة القبرصي، وذلك على هامش المحافظ الحالية لدولة قبرص، لتنشيط السياحة وفتح أسواق سياحية أوروبية جديدة واعدة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز أليات التعاون السياحي بين مصر وقبرص بصفة عامة، وبين شرم الشيخ و المدن السياحية القبرصية بوجه خاص.

كما ناقش الجانبان أليات تشغيل خط طيران مباشر من قبرص إلى شرم الشيخ، لزيادة الوفود السياحية بين الجانبين.

جدير بالذكر أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أجرى زيارة لدولة قبرص، يرافقه وفدًا من رجال الأعمال المصريين، لتنشيط السياحة وفتح أسواق عالمية جديدة.

والتقى المحافظ مع رئيس غرفة التجارة، ورئيس هيئة تنشيط السياحة، وعددًا من رجال الأعمال بدولة قبرص، وذلك في حضور السفير المصري في قبرص عمرو حمزة، لبحث سبل التعاون المشترك، وأليات تنشيط السياحة بين الجانب المصري والجانب القبرصي.

وحرص المحافظ على استعراض المقومات السياحية المختلفة لمحافظة جنوب سيناء، وما تمتلكه من إمكانيات فريدة لم يجر استغلالها حتى الآن.