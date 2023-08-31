تفاصيل القبض على 4 أشخاص في المنوفية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على 4 أشخاص بالمنوفية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية من ( مالك مطعم - مقيم بالقاهرة ) أنه حال حضوره لمدينة السادات لشراء قطعة أرض وبحوزته مبلغ (4 ملايين و340 ألف جنيه) وتقابله مع (3 أشخاص يدعون ملكيتهم لتلك الأرض) بأحد المنازل بدائرة المركز قاموا بوضع المبلغ داخل جوال وأوهموه بالتوجه لأحد الأشخاص لحصر المبلغ وإحضار العقد لإتمام عملية البيع وقاموا بالاستيلاء عليه.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام المجنى عليه بالاتفاق مع (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") على استبدال المبلغ المالى المشار إليه بمبلغ مالى "عملات أجنبية" خارج نطاق السوق المصرفى وحال حضوره وبحوزته المبلغ قام المتهمين بالنصب عليه والاستيلاء على المبلغ المالى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فـى النصب على المواطنين بذات الأسلوب، وأرشدوا عن (2 مليون و840 ألف جنيه، مبلغ مالى "عملات أجنبية"، دراجة نارية بدون لوحات معدنية ) وقرروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وفى سياق آخر ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة عناصر تشكيل عصابى مكون من (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق) تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة اللوحات الإرشادية وأعمدة تثبيتها من الطرق العامة، باستخدام منشار حديدى.



وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما (لوحة إرشادية و 11عارضة حديدية).



وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.