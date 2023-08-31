كنيسة مارمرقس في سوهاج تستضيف فعاليات الأرثوذكس..غدًا

تستضيف كنيسة القديسين مارمرقس والبابا أثناسيوس الرسولي التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس في سوهاج، غدًا الجمعة، النشاط رعوي والفعاليات الروحية بدءًا من الساعة السابعة صباحًا.

يتخلل اللقاء اقامة القداس الإلهي حسب العقيدة الأرثوذكسية والطقوس القبطية وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس يستمر حتى الثامنة صباحًا.

تعددت المناسبات التي تشهدها الكنيسة القبطية وتعكس مدى ثرائها بالأحداث والشخصيات التي لا تستطيع السنوات أن تموحها بل تسلمها الأجيال لبعضها البعض تكريمًا لكل من ساهم في تأسيس هذه الحضارة العريقة.

ويأتي هذا اللقاء بعدما أقيمت في جنابات الكنيسة المستضيفة فعاليات اللقاء بـ"العذراء مريم"، وهو ذكرى رؤية توما الرسول بعد عودته من نشر المسيحية في الهند لجسد السيدة العذراء وهو يصعد إلى السماء، وعاشت الكنيسة قبل هذه المناسبة فترة صوم العذراء امتنع خلالها الأقباط عن تناول اللحوم، مكتفين بالأطعمة البناتية والزيوت فقط، وهو صوم يعكس مدى تقدير وتقديس السيدة العذراء أم النور لدى الأقباط على مر العصور.