قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه تم العمل على توفير كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين في المحافظة، لافتاً إلى أنه تم استخدام المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية لتحقيق هذا الهدف.

واستمراراً لجهود الحكومة في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، تم الاستمرار في توفير اللحوم الطازجة والخضروات والفاكهة في المنافذ التابعة للوحدات المحلية بالمراكز. هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للجميع.

وأشاد الزملوط، بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين في المحافظة، مشدداً على أهمية تعزيز هذه الجهود وتوسيع دائرة الفائدة الاجتماعية للإجراءات المتبعة.

ومن جانبهم، أعرب المواطنون في المحافظة عن امتنانهم لهذه الخطوة وتقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة المحلية لتخفيف الضغوط الاقتصادية عنهم. وأكدوا أن هذه الإجراءات ستكون لها تأثير إيجابي على حياتهم وسيسهم في تحسين مستوى المعيشة.

وفي ضوء هذا التطور، يأمل المسؤولون في المحافظة أن تستمر هذه الجهود المستدامة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وأن يستفيد جميع المواطنين من هذه التدابير المشجعة والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

محافظ الوادي الجديد توفير كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمحافظة

محافظ الوادي الجديد توفير كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمحافظة

محافظ الوادي الجديد توفير كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمحافظة

محافظ الوادي الجديد توفير كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمحافظة