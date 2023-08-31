وليد توفيق و إيقاعات الأرتيست وكورال التربية الموسيقية بمهرجان القلعة

يقام ثلاث حفلات مساء السبت 2 سبتمبر على مسرح المحكى، ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ففي الثامنة يقدم عازف الايقاع الشهير سعيد الارتيست مجموعة من أشهر الحان الموسيقى العربية والمعزوفات الشعبية والارتجالات بالإضافة إلى عدد من مؤلفاته الخاصة منها مجانين، إحنا الشباب، ميدلى إسكندرانى، تقاسيم مصرية، صباح مصري، مكسرات وغيرها.

بعده وفى التاسعة مساء يتغنى كورال كلية التربية الموسيقية "صوت العاصمة" بمجموعة من المونولوجات والدويتوهات الغنائية لكبار الفنانين والتي تناولت عدد من القضايا الاجتماعية منذ عقود .

وفى العاشرة مساء يقدم النجم اللبنانى وليد توفيق باقة من اعماله الخاصة الشهيرة منها اسهر، اصحاب السعادة، اصل الحكاية، الحب مش كلام، الليلة معاك، آن الرحيل، انا مش حمل الليالى وهابى بيرث داى تو يو.