مطران أسيوط يشيد بجهود مياه الشرب والوكالة الأمريكية بقرية درنكة

أكد نيافة الأنبا يوأنس، مطران الكنيسة الأرثوذكسية في بأسيوط وتوابعها، أن التعاون بين شركة مياه أسيوط والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ساهم في إنجاز مشروع الصرف الصحي في قرى درنكة، ويعد هذا المشروع أحد العقبات الرئيسية التي واجهت احتفالات ذكرى رحلة العائلة المقدسة بجبل أسيوط الغربي.

ولفت إلى أن المشروع يقدم خدمة الصرف الصحي للمواطنين والزوار في مسار رحلة العائلة المقدسة، حيث يشمل مختلف المحافظات والجنسيات على مستوى العالم. ويعتبر تجميع مياه الصرف الصحي في قرى "درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة" من المشاريع ذات الأهمية البالغة، حيث يستفيد منها حوالي 11 ألف نسمة بالإضافة إلى 3 ملايين زائر سنويًا لمسار رحلة العائلة المقدسة.

ويتضمن المشروع ثلاث محطات رفع وشبكات انحدار بطول 21 كيلومترًا وخطوط طرد بطول 9 كيلومترات، بالإضافة إلى 3 آلاف وصلة منزلية. وقد عبر نيافة الأنبا يوأنس عن شكره وتقديره لجميع العاملين في شركة مياه أسيوط وللمسئولين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على جهودهم وحرصهم في تنفيذ هذا المشروع الناجح.

وأكد نيافته أن هذا المشروع يسهم بشكل فعال في توفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين والسياح الزائرين للمنطقة، ويعتبر مبادرة هامة في خدمة المواطنين وتطوير مسار العائلة المقدسة.