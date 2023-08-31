تمريض جامعة أسيوط تطرح برنامجًا خاصًا بمصروفات مكثفة في العام الجديد

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط عن أن كلية كلية التمريض بجامعة أسيوط تطرح هذا العام" برنامج خاص بمصروفات مكثفاً"، يمنح درجة البكالوريوس فى التمريض للحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى فى وقت أقل من وقت الحصول على الشهادة الجامعي، مع توفر عدة شروط .

الشروط المطلوبة فى المتقدم

يجب أن تتوافر عدة شروط فى المتقدم للبرنامج هى: الحصول على شهادة الثانوية العامة شعبة علمى (علوم/ رياضة) على ألا يتجاوز سن المتقدم 40 سنة، وأن تكون اللغة الأجنبية الأولى هى اللغة الإنجليزية، مع اجتياز اختبارات القبول وفقاً للمعايير التى أقرتها لجنة قطاع التمريض، واجتياز الفحوصات الطبية المقررة، واجتياز مقررات تأهيلية للالتحاق بالبرنامج، وفى حالة عدم دراسة هذه المقررات فيجب عليه دراستها وإجتيازها بنجاح فى شهر مايو من كل عام لمدة فصل دراسى واحد (15 أسبوع).

وأوضحت الدكتور سماح محمد عبد الله عميد كلية التمريض، أن مدة الدراسة بالبرنامج سنتان (كل سنة 3 فصول دراسية فصل دراسى أول وثانى وفصل صيفى)، بالإضافة إلى فصل دراسي تمهيدي، و 6 أشهر فترة تدريب إجبارية (امتياز)، ويتم تدريس مقررات طبية وتمريضية تخصصية ومقررات مساعدة لمقدمي الخدمات الصحية؛ لمساعدتهم على اكتساب المهارات السريرية المطلوبة لعلوم التمريض، ورفع المستوى العلمي والمهني على المهارات السريرية اللازمة، ويتبع البرنامج نظام الساعات المعتمد بعدد (104) ساعة معتمدة، ويتبعها (12) ساعة معتمدة أسبوعياً (تدريب الامتياز لمدة 6 أشهر)؛ حيث يقوم الطالب بتسجيل المقررات التى يختارها من خلال نماذج طلب التسجيل بمعرفة المرشد الأكاديمي خلال أسبوعين قبل بداية الفصل الدراسي، ويصدر مجلس الكلية قرار بحرمان الطالب من دخول الامتحان النهائي إذا تعدت نسبة الغياب 25% فى أي مقرر دراسي وتسجل درجة محروم ( Denial).



