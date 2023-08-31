امن اسيوط يضبط شقي يتاجر في السلع التموينية المدعومة والمحظور تداولها

اكدت معلومات وتحريات ضباط مديرية أمن أسيوط قيام تاجر سلع غذائية، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح، بالتجارة غير المشروعة في السلع التموينية المدعومة والمحظور تداولها خارج البطاقات التموينية في مخزن بمسكنه بدون ترخيص.

بعد تنظيم الإجراءات اللازمة، تم ضبط المتهم وتم العثور بحوزته على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لنفس العيار. كما تم العثور داخل المخزن على كميات كبيرة من السكر والدقيق والأرز والسمن وزيت الطعام والمكرونة والجبن، بالإضافة إلى جهازي لحام وميزان وكمية من الشكائر والأكياس البلاستيكية الفارغة، والتي تستخدم لإعادة تعبئة السلع التموينية، جميعها محظور تداولها خارج البطاقات التموينية.

وبعد مواجهته، اعترف المتهم بحيازته لهذه المضبوطات بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وباستخدام السلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وتم تقديمه للجهات المختصة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.