علي الحجار ونجوم الأوبرا يغنون للعندليب بمهرجان القلعة

استمرارا لفعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يقام مساء الخميس 31 أغسطس على مسرح المحكي 3 حفلات متتالية.

وتقدم فرقة الرقص السريلانكية "ranrange dance academy " في الثامنة مساء عرضا متنوعا يتضمن اعمالا غنائية وتابلوهات استعراضية تعبر عن الطبيعة الفنية للمجتمع المحلى والتراث الابداعي فى البلاد.

وفي التاسعة مساء يقدم نجوم الاوبرا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى سهرة مع العندليب تتضمن نخبة من اغانى عبد الحليم حافظ التى قدمها على مدار مشواره الفنى الحافل ومازالت تثرى الساحة الفنية المصرية والعربية.

ويقدم الفنان الكبير على الحجار وفى العاشرة مساء بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي باقه من أعماله الغنائية الشهيرة منها في هويد الليل ، عارفة ، الزين والزينة ، ذئاب الجبل طالع الشجرة ، ما تمنعوش الصادقين ، هنا القاهرة ، المال والبنون ، من غير ما تتكلمى ، مسألة مبدأ ، لو تعرفى ، على قد ما حبينا ، بوابة الحلوانى وغيرها .