ناقد موسيقي: مهرجان العلمين أظهر التنوع الفني لمصر (فيديو)

قال محمد شميس، ناقد موسيقي، إن مهرجان العلمين الذي تستضيف فعالياته مدينة العلمين الجديدة كان به إيجابيات عديدة منها إذاعة الحفلات على التلفزيون بث مباشر، كما أن هذه الحفلات تُقام في منطقة ساحلية جديدة.

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وأضاف “شميس” خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: “روجنا للعلمين الجديدة بأكثر شيء نمتلكه وهو الفن، وبالتالي، فقد كان تنظيم مهرجان بهذا الشكل اختيارا ذكيا، كما أن المهرجان أظهر التنوع الحقيقي الذي تمتلكه مصر في الفن”.

مصر تمتلك تنوه حقيق مثل الراب والمهرجانات

وتابع: “في هذا المهرجان رأينا التنوع الحقيقي تمتلكه مصر مثل الراب والمهرجانات والغناء الموسيقي والحفلات الموسيقية مثل حفل الموسيقار عمر خيرت وغناء صوفي وإنشاد ديني وراب أجنبي وغناء شعبي”.

مهرجان العلمين مهرجان حقيقي

وواصل: “مهرجان العلمين مهرجان حقيقي، وهناك كثافة كبيرة، وأنا سعيد جدا لأن الدولة المصرية قررت نقله على التلفزيون بجودة رائعة، ومن لم يستطع الذهاب إلى هناك يمكنه متابعة الحفل على التلفزيون، حيث يتم نقلها على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعتبر الأهم في الجودة”.

