عمر كمال يحيي حفلًا غنائيًا بمهرجان العلمين.. الليلة

يستعد مطرب المهرجانات عمر كمال، لاحياء حفلًا غنائيًا في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى.

ومن المقرر أن يقدم مطرب المهرجانات عمر كمال، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة بتوزيعات موسيقية مختلفة.

آخر أعمال مطرب المهرجانات عمر كمال

يشار إلى ان طرح مطرب المهرجانات عمر كمال، مؤخرًا أغنية جديدة تحمل إسم "السخان"، والتي تشهد التعاون الأول مع الكاتب أيمن بهجت قمر.

مهرجان العلمين في دورته الأولى

يذكر أن مهرجان العلمين، وهو الحدث الفني والترفيهي والرياضي الأكبر في الشرق الأوسط، المقام في مدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر أن يستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حتى يوم 26 أغسطس 2023.

ومن المقرر أن يتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ "مايكل سينكو"، وحفلات موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربي، وهي: حفل للموسيقار الكبير عمر خيرت والنجمة إليسا وحفل المطرب تامر حسني، بالإضافة إلى حفل للفنان راغب علامة والنجمة نانسي عجرم، والفنانة أنغام وفرقة كايروكي وحفل لمغني الراب العالمي RUSS.

ويذكر أن تشهد الفعاليات في آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.