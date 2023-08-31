تنفيذ برامج الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بـكفرالشيخ

محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين

وجه محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، بتنفيذ برامج الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، بمد وتدعيم شبكات الكهرباء، ورصف الشوارع داخل المدن، ورصف طرق محلية، وتوريد آلات ومعدات لتطوير منظومة النظافة العامة، والانتهاء من إنشاء الكباري المدرجة بالخطة بعدد 5 كباري، لتيسير الحركة المرورية وفك الاختناقات داخل المدن.

جاء ذلك بحضور السيد الأستاذ عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وخالد المنياوي، مسئول الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزرات، وقيادات جميع القطاعات بالمحافظ، وجميع جهات الولاية.

كما وجه نور الدين بالانتهاء من تطوير عدد من المباني الحكومية وخصوصا المراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات للمواطنين، كما وجه بتنفيذ جميع برامج وبنود الخطة الإستثماري، والمتابعة المستمرة كل 15 يومًا للوقوف على معدلات التنفيذ، لرفع مستوى الخدمات، والوصول لرضا المواطنين، كما بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في برامج التنمية المحلية، لرفع مستوى الخدمات التي تقدم لمواطني المحافظة.