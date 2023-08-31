الخميس 31 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أنشطة الأقباط الأرثوذكس في كنيسة مار جرجس.. غدًا

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

تواصل  كنيسة الشهيد مارجرجس التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس في سوهاج، غدًا الجمعة، النشاط رعوي الاسبوعي، ويستهل من الساعة السادسة صباحًا.  

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تفاصيل لقاء البابا تواضروس مع مسؤولي المدارس الكنيسة (صور)

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الكنيسة القبطية تختتم فعاليات مؤتمر شباب أوروبا الـ21 بألمانيا

يتخلل  اللقاء فعاليات روحية مقسمة إلى قداسين يستغرق كل منه ساعتين متواصلين، يختتم الأول في تمام الثامنة صباحًا على أن يعقبه القداس الثاني وفق الطقوس الأرثوذكسية وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس حتى الحادية عشر ظهرًا. 

يأتي هذا النشاط عقب الانتهاء من فترة صوم العذراء والاحتفال بذكرى صعود جسد البتول أم النور إلى السماء، خصوصًا لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير شخصية السيدة البتول أم النور. 

وتتوالى المناسبات التي تعكس مدى ثراء الكنيسة القبطية بالفعاليات التي تعود إلى شخصيات لاتستطيع السنوات أن  تموحها بل تسلمها الأجيال لبعضها البعض تكريمًا لكل من ساهم في تأسيس هذه الحضارة العريقة.

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