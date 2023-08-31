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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

خالد سليم في مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية.. الليلة

النجم خالد سليم
النجم خالد سليم

 يقدم النجم خالد سليم وفرقته حفلا فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الخميس، على مسرح سيد درويش " اوبرا الإسكندرية "، فى إطار المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر خلال شهر اغسطس.

 

يتضمن البرنامج مجموعة من اعمال سليم الخاصة منها عيشنا قد إيه، غايب عني، كل نظرة، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن، لسه كبير، اللي فات مات، ليالي سهرانة، حتروح بدري ليه، بلاش الملامة، حلم عمري، أنا حبيت، عشمني، عيش، أربع حروف، إلى جانب مختارات من مؤلفات تراث الطرب .

 

من جانبه ابدى خالد سليم سعادته بالمشاركة فى فعاليات المهرجان الصيفى،  مؤكدا ان الاوبرا المصرية احد اهم منارات الفن الجاد .

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