انتقلت مؤسسة حياة كريمة بمبادرة "التمكين الاقتصادي" من محافظة الغربية إلى محافظة أسيوط، لتقديم المشروعات الصغيرة للفئات الأولى بالرعاية.

وفعالية التمكين الاقتصادي بمحافظة الغربية هي نتيجة التعاون المثمر بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان الخيرية وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتقدم مبادرة التمكين الاقتصادي أكشاك للمستحقين، بجانب توزيع قروض لتنمية الحرف والمشروعات الصغيرة للحالات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، حيث تم خلال الفعالية تسليم ٧٤ مشروع تنموي وتسليم ١٣ كشك.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن قطار مبادرة التمكين الاقتصادي سيحرب محافظات مصر كلها، بهدف تقديم المساعدات لجميع الفئات الأولى بالرعاية.

قطار حياة كريمة للتمكين الاقتصادي يتحرك من الغربية إلى أسيوط

قطار حياة كريمة للتمكين الاقتصادي يتحرك من الغربية إلى أسيوط

قطار حياة كريمة للتمكين الاقتصادي يتحرك من الغربية إلى أسيوط

قطار حياة كريمة للتمكين الاقتصادي يتحرك من الغربية إلى أسيوط

قطار حياة كريمة للتمكين الاقتصادي يتحرك من الغربية إلى أسيوط

قطار حياة كريمة للتمكين الاقتصادي يتحرك من الغربية إلى أسيوط

قطار حياة كريمة للتمكين الاقتصادي يتحرك من الغربية إلى أسيوط