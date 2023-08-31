محافظ أسيوط يصطحب طلاب المدارس في زيارة ميدانية لمدينة ناصر الجديدة

حرص اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على اصطحا أكثر من 150 طالبا وطالبة من مدارس التعليم المختلفة وبعض طلاب الجامعات والشباب والرياضة في زيارة ميدانية؛ لتفقد المشروعات والمرافق السكنية بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، إحدى مدن الجيل الرابع - ضمن خطة المحافظ لتنظيم رحلات وزيارات ميدانية للتعرف على المشروعات القومية والتنموية والمدن الجديدة الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، والتعرف على نسب الإنجاز وأهمية المشروعات تلك المشروعات، التي يجري تنفيذها في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية صعيد مصر وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة تجذب السكان وتحقق المزيد من الفرص الاستثمارية، وفقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية 2030.



رافق المحافظ خلال الزيارة الميدانية، المهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني للمحافظ، هويدا العبدالله التماوي مدير عام التربية الخاصة بالمديرية، وأكثر من 150 طالبا من مدارس المحافظ وبعض طلاب الجامعات والشباب والرياضة.

وبدأ المحافظ ومرافقوه زيارتهم لمدينة ناصر بعقد اجتماع مع الطلاب ومسئولي جهاز مدينة ناصر الجديدة تم خلاله الاطلاع على بعض المعلومات وتم عرضهم على مدينة ناصر ومراحل إنشائها والتي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المرحلة الأولى منها والتي تعتبر إحدى مدن الجيل الرابع وتم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 78. وفي عام 2017 تم بنائها على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 6006 فدان بهدف استيعاب الزيادة السكانية في مدينة أسيوط وتوسعة محاور عمرانية جديدة لتقليل الزحف على الأراضي الزراعية وخلق العديد من فرص العمل. تقع على قمة هضبة أسيوط الغربية في الصحراء الغربية. الطريق بإجمالي استثمارات تزيد عن 12 مليار جنيه. كما قدمت عروض فنية قدمها الطلاب الموهوبون وسط تفاعل وإعجاب الحضور الذين رددوا مع المحافظ وجميع الحضور النشيد الوطني الذي عمق قيم الولاء والانتماء.

ووجه محافظ أسيوط، وجميع الطلاب المشاركين في الزيارة رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية التي تم ويجري تنفيذها. في الإقليم، للمحافظة بشكل خاص ولجميع محافظات الجمهورية بشكل عام، وموافقتها على المشروع القومي لتنمية صعيد مصر، والمشروع القومي لتنمية المناطق الريفية في مصر، ومبادرة "الحياة الكريمة". مشيراً إلى أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية لكافة مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمدارس من خلال القيام بزيارات ورحلات ميدانية للتعرف على المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها في قرى ومراكز المحافظة والاطلاع على حجم الإنجازات وأهمية هذه المشروعات، وإبراز تكثيف الرحلات والزيارات الميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة في كافة القطاعات، وربط المنظومة التعليمية بالإنجازات التي تشهدها مصر في كافة القطاعات لتحقيقها حياة كريمة. للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأشار رئيس بلدية ناصر الجديدة، إلى أن المدينة الجديدة لا تبعد عن المدينة الأم أكثر من 14 كيلومترا، وعن مطار أسيوط الدولي 4 كيلومترات، وتتميز بموقعها على شبكة الطرق الإقليمية. وستستوعب المدينة حوالي 345 ألف نسمة في العام المستهدف (2032)، وستضم 9 آلاف وحدة سكنية، وتم تقسيمها إلى 6 أحياء سكنية سيتم تنفيذها على 3 مراحل، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ومنطقة الخدمات الإقليمية. الإسكان بالمرحلة الثانية) بكثافة سكانية إجمالية متوقعة للمرحلة الأولى ما يقرب من 100 ألف نسمة، مضيفًا أنه تم إنشاء محور الهضبة الغربية لربط مدينة ناصر بمدينة أسيوط وهو طريق ذو اتجاهين ويبلغ طولها 22 كيلومترًا، وتتكون كل منها من حارتين مروريتين.

محافظ أسيوط يصطحب طلاب بعض المدارس في زيارة ميدانية لمدينة ناصر الجديدة

محافظ أسيوط يصطحب طلاب بعض المدارس في زيارة ميدانية لمدينة ناصر الجديدة

محافظ أسيوط يصطحب طلاب بعض المدارس في زيارة ميدانية لمدينة ناصر الجديدة

محافظ أسيوط يصطحب طلاب بعض المدارس في زيارة ميدانية لمدينة ناصر الجديدة

محافظ أسيوط يصطحب طلاب بعض المدارس في زيارة ميدانية لمدينة ناصر الجديدة

محافظ أسيوط يصطحب طلاب بعض المدارس في زيارة ميدانية لمدينة ناصر الجديدة

محافظ أسيوط يصطحب طلاب بعض المدارس في زيارة ميدانية لمدينة ناصر الجديدة

محافظ أسيوط يصطحب طلاب بعض المدارس في زيارة ميدانية لمدينة ناصر الجديدة

محافظ أسيوط يصطحب طلاب بعض المدارس في زيارة ميدانية لمدينة ناصر الجديدة

محافظ أسيوط يصطحب طلاب بعض المدارس في زيارة ميدانية لمدينة ناصر الجديدة

محافظ أسيوط يصطحب طلاب بعض المدارس في زيارة ميدانية لمدينة ناصر الجديدة

محافظ أسيوط يصطحب طلاب بعض المدارس في زيارة ميدانية لمدينة ناصر الجديدة

محافظ أسيوط يصطحب طلاب بعض المدارس في زيارة ميدانية لمدينة ناصر الجديدة

محافظ أسيوط يصطحب طلاب بعض المدارس في زيارة ميدانية لمدينة ناصر الجديدة

محافظ أسيوط يصطحب طلاب بعض المدارس في زيارة ميدانية لمدينة ناصر الجديدة

محافظ أسيوط يصطحب طلاب بعض المدارس في زيارة ميدانية لمدينة ناصر الجديدة

محافظ أسيوط يصطحب طلاب بعض المدارس في زيارة ميدانية لمدينة ناصر الجديدة

محافظ أسيوط يصطحب طلاب بعض المدارس في زيارة ميدانية لمدينة ناصر الجديدة

محافظ أسيوط يصطحب طلاب بعض المدارس في زيارة ميدانية لمدينة ناصر الجديدة

محافظ أسيوط يصطحب طلاب بعض المدارس في زيارة ميدانية لمدينة ناصر الجديدة

محافظ أسيوط يصطحب طلاب بعض المدارس في زيارة ميدانية لمدينة ناصر الجديدة

محافظ أسيوط يصطحب طلاب بعض المدارس في زيارة ميدانية لمدينة ناصر الجديدة