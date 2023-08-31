وزير البترول يزور الإسكندرية لمتابعة أعمال تطوير وتوسعات مشروعات التكرير

أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية صباح اليوم الخميس زيارة للأسكندرية لمتابعة أعمال التطوير والتوسعات وزيادة الطاقة الإنتاجية بمشروعات تكرير وتصنيع البترول ، حيث تفقد الوزير شركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات( أنربك ) للوقوف على تقدم المشروعات الجديدة الجارية والمنفذة لرفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية وخاصة من البنزين عالي الأوكتين .

واكد الملا ان التحديات التي واجهت الشركة تم التغلب عليها من خلال تنفيذ رؤية واضحة للمستقبل تبنت تنفيذ خطط توسعية للوحدات الإنتاجية وايضا خطط مستقبلية طموحة ، مشيدا بالنتائج الجيدة التي تحققت خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ نتيجة الجهود المخلصة للعاملين بالشركة والتنسيق الكامل مع هيئة البترول في اطار استراتيجية متكاملة للوزارة .

ووجه الملا بالاستمرار في العمل علي خفض التكاليف ، و جهود تعظيم الانتاج من البنزين من خلال تنفيذ المشروعات والانشطة الداعمة ، وهو ما يؤدي الي تقليل فاتورة الاستيراد .

و تابع الوزير عرضا توضيحيا من المهندس سيد الراوى رئيس الشركة حول المشروعات الجديدة وتضم مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لوحدات الشركة من البنزين عالي الأوكتين ، و‏مشروع الميثاناتور بالتعاون مع شركات إنبى وبتروجت و ‏ISG‏ الإيطالية والذى تم الانتهاء منه بغرض الإسهام فى تقليل تكاليف التشغيل والصيانة ، وكذلك مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD لمعالجة وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى حفاظاً على الموارد المائية وكأحد الإجراءات الفعلية للتنمية المستدامة والتوافق البيئي ، علاوة علي المشروع الذي تنفذه الشركة بالتعاون مع شركة ميتسوبيشى لاستغلال فائض الهيدروجين كوقود للغلايات للحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون والإسهام في توفير استهلاك الغاز الطبيعى ، و نظام التحكم المتقدم فى العمليات بالتعاون مع شركة أسبن تك الأمريكية لتحسين كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك وخفض الانبعاثات الكربونية .

و خلال الجولة حضر المهندس طارق الملا اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ ، و استمع إلى عرض من الكيميائي صلاح جابر رئيس الشركة في فترة العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ تضمن أبرز مؤشرات الأداء والتى أظهرت التطور الملموس في المعدلات الإنتاجية للشركة من البنزين عالي الأوكتين خلال العام في إطار استراتيجية الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلى ،حيث أنتجت الشركة من البنزين عالى الأوكتين بنوعيه ٩٢ ، ٩٥ نحو ٩ر١ مليون طن خلال العام بزيادة ١٣٠ الف طن عن العام السابق بما يمثل نحو ٣٠% من اجمالي الانتاج المحلي من هذا المنتج الحيوي.

جاء ذلك بحضور الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه للتكرير والتصنيع الكيميائي محمد علي حسنين والمحاسب أشرف عبدالله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمحاسب نبيل امين وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، واعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي المساهمين .

وزير البترول يتابع أعمال تطوير وتوسعات مشروعات التكرير

وزير البترول يتابع أعمال تطوير وتوسعات مشروعات التكرير

وزير البترول يتابع أعمال تطوير وتوسعات مشروعات التكرير