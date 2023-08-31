لاعب الأهلي يخضع لفترة معايشة في لوهافر الفرنسي

يقضي يوسف عفيفي، لاعب النادي الأهلي مواليد 2005، فترة معايشة في نادي لوهافر الفرنسي.

وتلقي النادي الأهلي دعوة رسمية من قبل النادي الفرنسي يطلب فيها خضوع اللاعب لفترة معايشة قبل حسم موقفه من التعاقد معه.

ووافقت إدارة الأهلي وعلى سفر اللاعب لقضاء فترة المعايشة، في ظل ارتباطه مع القلعة الحمراء.

يعد يوسف عفيفي واحدا من مواهب قطاع الناشئين التي يعول عليها كثيرًا النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

لوهافر شهد انطلاقة محرز و بوجبا

يتواجد لوهافر في دوري الدرجة الأولى الفرنسي وسبق ولعب له النجم الجزائري رياض محرز والفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس الايطالي حاليا.