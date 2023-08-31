حسام البدري يُعلق على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي وأزمة استدعاء اللاعبين للمنتخب

علق حسام البدري المدير الفني لفريق الزوراء العراقي على رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة في النادي الأهلي وتعيين خالد بيبو في المنصب.

وقال البدري : "لابد أن يكون هناك تجديد كوادر في النادي الأهلي، ووجه البدري الشكر لعبد الحفيظ مؤكدًا أنه من العناصر التي سيتذكرها التاريخ وأنه صاحب مسيرة رائعة في القلعة الحمراء".

وأضاف البدري في تصريحات تليفزيونية: " لابد أن يكون هناك تنسيق في استدعاء اللاعبين بين المنتخب والنادي وعندما كنت متواجدًا كمدير فني للمنتخب كان لا يوجد مساعدة في ملف الاستدعاء مشددا أن ما حدث في الأيام الماضية انه لم يتم التنسيق بين الأهلي واتحاد الكرة وبالتالي ظهرت هذه المشكلة ".

البدري: الأهلي سبب نجومية أي لاعب

أكد حسام البدري أن النادي الأهلي هو السبب في قدره الكبير بالوسط الكروي، وقال إن الأهلي سبب كل الأضواء والنجومية لأي لاعب، موجهًا الشكر للنادي على ذلك.

وتابع أن الأهلي منظومة ناجحة ومستمرة، موضحًا أن الفريق الأحمر يحتاج لمهاجم، وفي حالة عدم ضم لاعب في هذا المركز سيتأثر الفريق.

وأكمل أن وجود مهاجم مميز في الأهلي يعني اكتمال قائمة الفريق بشكل أقوى، موضحًا أن الفريق الأحمر قدم موسمًا تاريخيًا، والمسئولية كبيرة في القادم.

وواصل أن آداء الأهلي جيد جدًا مع السويسري مارسيل كولر، مشيرًا إلى أن الفريق لا يقف على على وليد أزارو أو غيره من اللاعبين، لكن من الطبيعي ذكر بعض اسماء تألقت مع الفريق سواء متعب أو أزارو أو غيرهما.