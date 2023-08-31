أحمد عبد الغني: شادي حسين وبواليا تعرضا للظلم في الأهلي

يرى أحمد عبد الغني، لاعب حرس الحدود السابق، أن ثنائي الأهلي السابق، شادي حسين ووالتر بواليا، قد تعرضا للظلم خلال فترة تواجدهما داخل القلعة الحمراء.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " شادي حسين تعرض للظلم خلال فترة تواجده مع الأهلي وكان يستحق الحصول على فرصة".

وتابع: "شادي حسين سيتألق مع نادي زد بسبب غياب الضغط الجماهيري الذي تعرض له خلال فترة تواجده مع الأهلي".

وأتم: " والتر بواليا تعرض أيضا للظلم مع الأهلي، خاصة وأنه كان متألقا مع فريق الجونة قبل تعاقده مع الفريق الأحمر".

وتحدث أحمد عبد الغني، عن فترة تواجده مع المنتخب الوطني خلال بطولة كأس القارات 2009.

وقال عبد الغني: " التوفيق غاب عنا خلال مشاركتي مع المنتخب الوطني في بطولة كأس القارات".

وتابع: "كنا نستحق الوصول للدور الثاني بعد المردود الذي قدمناه خلال مشوارنا بدور المجموعات في كأس القارات 2009".

وأتم: " كنا سنتأهل حتى ولو خسرنا في المباراة الأخيرة أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 2-0 فقط وليس 3-0، ولكن سوء التوفيق حال بيننا وبين التأهل".