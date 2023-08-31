إرتفاع درجات الحرارة على مدن وقرى أسيوط.. والعظمى 44 درجة

تشهد محافظة أسيوط، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، التى تتراوح درجة الحرارة العظمى في المحافظة حاليًا عند 44 درجة مئوية، في حين يصل الحد الأدنى إلى 26 درجة مئوية.

وتهب الرياح باتجاه شمال شمال شرق بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم في الساعة، مما قد يسبب بعض الإزعاج للمواطنين. وتنبغي الحذر من تلك الرياح خاصةً عند التنقل في الأماكن المفتوحة.

وتعد جودة الهواء في أسيوط سيئة حاليًا، ويحذر السكان من التعرض المطول للهواء الخارجي وينصحهم بارتداء الكمامات الواقية للتقليل من تأثير الجودة السيئة على صحتهم. يجب البقاء في الأماكن المغلقة قدر الإمكان وتجنب النشاطات البدنية الشاقة خلال فترات الطقس السيئ.

وتشير المؤشرات إلى أن مستوى الأشعة فوق البنفسجية في المحافظة معتدل، ويقدر بمستوى قصوى يصل إلى 4. لذا، يجب على السكان اتخاذ الاحتياطات اللازمة واستعمال واقي الشمس لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

تشهد المحافظة هبوب هبّات الرياح بسرعة تصل إلى 35 كم في الساعة، وبالتالي قد يكون هناك تأثير قوي على الأجسام الخفيفة والأشجار الهزيلة. وينصح السكان بتأمين أغراضهم الخارجية واتخاذ الحيطة والحذر أثناء التنقل في الأماكن العامة.

تتراوح نسبة الرطوبة في أسيوط حاليًا بين 9% إلى 36%، وهي نسبة منخفضة تدل على جفاف الجو. يجب على السكان الاهتمام بشرب الكمية المناسبة من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف، وترطيب البشرة بشكل جيد.

تبلغ درجة التكثف لحبيبات الماء في المحافظة حوالي 4 درجات مئوية، وهي قيمة معتدلة. يجب الانتباه لتكثف الضباب واتخاذ الاحتياطات اللازمة للرؤية الجيدة أثناء القيادة والنشاطات الخارجية الأخرى.

يشهد السماء في أسيوط غياب الغيوم بنسبة تقارب الصفر، مما يعني أن السماء صافية. يمنح هذا الوضع السكان إمكانية مشاهدة الشمس والاستمتاع بإضاءتها، على الرغم من الظروف الجوية الصعبة.

تصل الرؤية في المحافظة إلى 1.6 كيلومتر، وهي رؤية غير جيدة بسبب الأتربة والغبار في الجو. يجب توخي الحذر أثناء القيادة واتباع أفضل الممارسات الأمنية للمحافظة على السلامة.

أما عن ارتفاع السحب في السماء، فلا يوجد غطاء سحابي حاليًا ويقدر الارتفاع القصوى للسحب في أسيوط بحوالي 9100 متر. هذا يشير إلى وضع مستقر في الطقس واحتمالية هطول الأمطار منخفضة.

بهذه المعلومات، ينبغي على السكان في محافظة أسيوط الاستعداد واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الظروف الجوية، وذلك باتباع إرشادات السلامة والتعليمات الصحية للحفاظ على صحتهم ورفاهيتهم.