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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس السكة الحديد لـ"الوفد": لا زيادة في أسعار التذاكر بمحطة "صعيد مصر"

محرر الوفد مع رئيس
محرر الوفد مع رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر

أكد المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في تصريحات خاصة لـ"الوفد" أنه لا توجد زيادة في أسعار التذاكر وسوف تكون نفس أسعار التذاكر المطبقة في محطتي رمسيس والجيزة. 

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رئيس السكة الحديد يكشف موعد افتتاح محطة "صعيد مصر"

وأضاف رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن محطة صعيد مصر مزودة بخدمات مميزة لذوي الهمم، مشيرًا إلى أن المحطة تعمل إلكترونيا ويتم حجز التذاكر إلكترونيًا. 

وقال إن تكلفة المحطة تبلغ ٣ ونصف مليار جنيه من ميزانية الهيئة وأن الافتتاح قريبًا في شهر الاحتفالات شهر أكتوبر. 

وأكد عامر، أن محطة صعيد مصر لم تكن بديلة لمحطة رمسيس، مشيرًا إلى أن محطة رمسيس لن تستوعب الكم الكبير من القطارات بعد زيادة أعداد القطارات. 

وتابع رئيس السكة الحديد أن رصيف محطة صعيد مصر يستوعب 16 عربة وسوف يكون بها مول تجاري ومنطقة سكنية، لافتًا إلى أنها سوف تكون محطة ذكية وكل ما بها يدار عن طريق الكمبيوتر كمنظومة التذاكر والجراج. 

وتابع عامر، أن المحطة بجوارها المورونيل وبها محاور مرورية متكاملة وجراج متعدد الطوابق، مؤكدًا أن المحطة تم انشائها بالكامل بتمويل ذاتي من السكة الحديد وأن المحطة من أفضل المحطات الموجودة في العالم.

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