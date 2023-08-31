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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس السكة الحديد يكشف موعد افتتاح محطة "صعيد مصر"

المهندس محمد عامر
المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر

كشف المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن موعد افتتاح محطة صعيد مصر، مشيرًا إلى أن تكلفة المحطة ٣ ونصف مليار جنيه من ميزانية الهيئة وأن الافتتاح قريبًا في شهر الاحتفالات شهر أكتوبر.

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وأكد عامر، أن محطة صعيد مصر لم تكون بديلة لمحطة رمسيس، مشيرًا إلى أن محطة رمسيس لن تستوعب الكم الكبير من القطارات يعد زيادة أعداد القطارات.

وتابع رئيس السكة الحديد أن رصيف محطة صعيد مصر يستوعب 16 عربة وسوف يكون بها مول تجاري ومنطقة سكنية، لافتا إلى أنها سوف تكون محطة ذكية وكل ما بها يدار عن طريق الكمبيوتر كمنظومة التذاكر والجراج.

وتابع عامر، أن المحطة بجوارها المورونيل وبها محاور مرورية متكاملة وجراج متعدد الطوابق، مؤكدًا أن المحطة تم إنشاؤها بالكامل بتمويل ذاتي من السكة الحديد وان المحطة من أفضل محطات الموجودة في العالم.

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