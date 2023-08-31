أحمد جمال ومصطفى شوقى يشعلان مهرجان القلعة

أمسية تحمل طابع روح الشباب جاءت ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

فعلى مسرح المحكى نجح المطرب أحمد جمال فى خلق حالة فنية مميزة وتغنى بمجموعة من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة الى جانب عدد من أعماله الخاصة التى لاقت قبول الجيل الجديد من متذوقى الفنون الراقية كان منها انا اشتريت، من غير مجاملة، ميدلي يا ليالي - قصاد عيوني - اللي يقولك بحبك، ميدلي حليم وضم كامل الاوصاف - على قد الشوق - جبار ، خطير خطير ، مسا النور و الهنا، يا ليلة ما جاني الغالي - سلم علي ، كل سنه وانت طيب ، نشيد العاشقين ، وصفولي الصبر ، ميدلي دراما خط الحياة - وقت مش مناسب - النسيان - اخر ميعاد ، علي المزيكا ، اضحكي ، تحيا مصر وغيرها.

كما استمتع الحضور بمجموعة من الاعمال الغنائية التى تحمل سمات ايقاع العصر الحديث للفنان مصطفى شوقى كان منها ملطشه القلوب، ضارب عليوى، عرقسوس، يا سمرا، ابويا وصانى، بومبا الى جانب عدد من اعمال نجوم زمن الفن الجميل منها حارة السقايين ، ميدلى حليم ووردة وضم كامل الاوصاف - سواح - أى دمعة حزن لا - في يوم وليلة ، ميدلي منير وشمل في عشق البنات - قلبى مساكن شعبية ، وحشتونى، أما براوه، على رمش عيونها وغيرها.

وكان فريق براس ساوند باند قد قدم على المسرح الخارجى عدد من الالحان الشرقية والغربية بالات النفخ والايقاع لفتت انتباه الحضور كان منها اب تاون فانك ، سعيد ، ميدلي عمر خيرت ، ميدلي فيروز ، ميدلي محمد منير ، تشيكن، مامبو وغيرها.