ندوة تثقيفية لرفع الوعي بمخاطر الإدمان بمجلس مدينة قفط بقنا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط جنوب محافظة قنا، اليوم ندوة تثقيفية عن علاج الإدمان والتعاطي عن طريق عمل ندوات توعوية والتعريف بمخاطر الإدمان وكيفية العلاج والوقاية منه.

تناولت الندوة ظاهرة الإدمان باعتبارها من أخطر مشكلات العصر التي تواجه المجتمعات على اختلاف طبقاتها المتقدم والمتنامي لتحويل قوتها العاملة من قوة وطنية فاعلة ومنتجة إلى قوة مدمرة تشل حركة ذلك المجتمع، وتبدد ثروته البشرية والتي كان من الضروري تكاتف جميع الجهود للتصدي لها .

وشملت الندوة المشكلات و الآثار الناجمة عن الإدمان في مختلف مجالات الحياة ودور الدولة للتصدي بكل حزم لمواجهتها بشكل عام بالتعاون مع كافة فئات المجتمع و مؤسساته، لتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان، إضافة لمساعدة المدمنين في عملية التعافي بتعريفهم بمراكز علاج الإدمان التي تتعامل بسرية واحترافية مع المدمنين والتي لا تقتصر على فئة معينة، لكنها تستهدف كافة فئات المجتمع من خلال زيارات وجولات وعقد اللقاءات.

ونوهت عن دور الشباب والمجتمع ككل في مواجهة مشكلة المخدرات والتي تعد أحد أهم عناصر المواجهة ودورهم أيضا في نشر التوعية وتوجيه مرضي الادمان للخط الساخن لصندوق مكافحة الادمان ورقمه 16023 الذي يقدم خدمة العلاج السري والمجاني لمرضي الإدمان في 28 مركز علاجي علي مستوي الجمهورية.

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياض و مصطفى حسين أبوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، و محمد عبدالرحيم عرفه الوكيل الشبابي بالمديرية وسعد عبدالمقصود مدير إدارة شباب قفط.

وعلى صعيدا متصل نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، بالتعاون مع إدارة شباب نقادة مركز شباب كوم الضبع، مشروع ورشة عمل حول التعريف بأعمال البرلمان، وذلك ضمن خطة النشاط التثقيف السياسي بالمركز.

وصرح مصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا، علي أهمية هذه الندوات للشباب والفتيات ، مضيفاً ان وزارة الشباب والرياضة تعمل علي الاهتمام بالنشئ.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومصطفى حسين أبو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، و سلمي عبد الله مدير إدارة شباب نقادة.