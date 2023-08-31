أضرار الإعصار إداليا المدمر (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان: "الإعصار إداليا يصل فلوريدا الأمريكية ويتسبب في رياح قوية وأمطار غزيرة".

وذكر التقرير أنه مع وصول الإعصار إداليا إلى ولاية فلوريدا الأمريكية أطلق لنفسه العنان محدثًا رياحًا مدمرة وأمطارًا غزيرة وأضرارًا بالولاية لا حصر لها.

الأمطار الغزيرة تسببت بقطع وصال ولاية فلوريدا

وأوضح أن الرياح القوية والأمطار الغزيرة تسببت بقطع وصال ولاية فلوريدا بعد أن غمرت المياه الطرق الرئيسية وأحدثت تجمعات مائية في بعض المناطق، استحال معها انتقال الموطنين من أماكنهم".

الرياح أقوى مما تنبأ بها مركز الأعاصير

وأشار التقرير أن الرياح جاءت أقوى مما تنبأ بها مركز الأعاصير، وبلغت سرعتها القصوى نحو 200 كيلو متر في الساعة قبل أن تهدأ إلى 130 كيلو مترا ما أدى إلى اقتلاع مئات الأشجار وكسر أبراج الكهرباء وقطع التيار عن 275 ألف منزل في ولاية فلوريدا و60 ألف منزل في ولاية جورجيا المجاورة.

ونوه التقرير أنه لتجنب زيادة المخاطر على السكان اضطرت السلطات الأمريكية إلى إعلان الطوارئ.