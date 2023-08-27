لمواجهة التغيرات المناخية.. زراعة 97 شتلة أشجار زينة بمطاي

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، بقياده المحاسب هشام فايز رئيس المركز ، تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار .

يأتي ذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية زراعة 100 مليون شجرة، وضمن خطة محافظة المنيا ، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتكليفات و توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتطوير الميادين.

من جانبه، أوضح هشام فايز رئيس المركز، انه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار ، بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ حملات زراعة الأشجار، حيث تم زراعة عدد ٩٧ شتلة بونسيانا ، وجوكاسيا ، بالطريق الدائري علي جانبي الطريق ، في زمام حي شمال المدينة وعلى جانبي طريق ٢٤٢، كما قامت اداره تخطيط وتجميل المدينة بري الأشجار المزروعة بالطريق الدائري، كما تم ري حدائق الميادين وقص الحشائش والأشجار، و التي تحجب الرؤية بطريق القاهرة - أسوان الزراعي ، ورفع نواتج قص الأشجار ، بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري ، والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي

وأضاف رئيس المركز ، ان الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية ، لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة ، في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ، ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات ، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.