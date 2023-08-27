الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

لمواجهة التغيرات المناخية.. زراعة 97 شتلة أشجار زينة بمطاي

زراعة الأشجار بمطاي
زراعة الأشجار بمطاي

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، بقياده المحاسب هشام فايز رئيس المركز ، تنفيذ أعمال تجميل  ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار .

يأتي ذلك ضمن أعمال المبادرة  الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية زراعة 100 مليون شجرة، وضمن خطة محافظة  المنيا ، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتكليفات و توجيهات  اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة للمبادرة  الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتطوير الميادين.

من جانبه، أوضح هشام فايز رئيس المركز، انه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار ، بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ حملات زراعة الأشجار، حيث تم زراعة عدد ٩٧ شتلة بونسيانا ، وجوكاسيا  ، بالطريق الدائري علي جانبي الطريق ،  في زمام حي شمال المدينة وعلى جانبي طريق ٢٤٢، كما قامت اداره تخطيط وتجميل المدينة بري الأشجار المزروعة بالطريق الدائري،  كما تم ري حدائق الميادين وقص الحشائش والأشجار، و التي تحجب الرؤية بطريق  القاهرة - أسوان الزراعي ، ورفع نواتج قص الأشجار ، بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري ، والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي 

 

وأضاف رئيس المركز ، ان الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية ، لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة ،  في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ، ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات ، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.