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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة نجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، صباح اليوم الخميس، حملة مكبرة برئاسة أشرف أنور رئيس مركز لرفع الإشغالات من الشوارع وضبط المخالفين.  

 جاء ذلك بحضور عماد الدين محمود نائب رئيس المركز والنقيب محمد المرشدى رئيس وحدة مرافق نحع حمادى وقسم الاشغالات بالوحدة المحلية.  

حيث استهدفت الحملة شوارع المدينة (خلف بنك القاهرة وشارع ٣٠ مارس وبين المحطات والطريق السريع واسفل كوبرى المشاه ومنطقة بين المحطات).

 وذلك لرفع جميع الإشغالات والمرور على نقاط تجمع القمامة والتاكد من تفريغ جميع صناديق القمامة وإزالة المعوقات والباعة الجائلين الغير ملتزمين المتواجدين بالشوارع الرئيسية والفرعية التى تعرقل سير المارة والسيارات، وذلك حفاظًا على المنظر الجمالى والحضارى للمدينة.

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