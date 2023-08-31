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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023..  يسعى الكثير من الطلاب إلى معرفة خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، يأتي ذلك عقب انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بتنسيق الجامعات 2023. 

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تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

وبلغ العدد المقدر لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 هو 83863 بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية بحد أدنى 205 درجة أي بنسبة 50%، للشعبة الأدبية بينما بلغ إجمالى عدد طلاب الشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة 50983 طالبًا.

 خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

يجب الدخول على الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني من هنا

 إدخال رقم الجلوس  والرقم السري

 إعادة إدخال الرقم التأكيدي.

 يجب إدخال الرغبات بالترتيب.

التأكيد من صحة بيانات الطالب.

النقر على أيقونة اختيار الرغبات.

إدخال 75 رغبة ومراعاة قطاعات التخصصات والجامعات.

اختيار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به

أخيرًا  يظهر قائمة الرغبات المسجلة بها رقم الإيصال  يجب طباعتها أو حفظها.

نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة 2023 

جدير بالذكر كشفت وزارة التعليم العالي بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة 2023 الدور الأول سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

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