تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. يسعى الكثير من الطلاب إلى معرفة خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، يأتي ذلك عقب انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بتنسيق الجامعات 2023.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وبلغ العدد المقدر لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 هو 83863 بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية بحد أدنى 205 درجة أي بنسبة 50%، للشعبة الأدبية بينما بلغ إجمالى عدد طلاب الشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة 50983 طالبًا.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يجب الدخول على الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني من هنا

إدخال رقم الجلوس والرقم السري

إعادة إدخال الرقم التأكيدي.

يجب إدخال الرغبات بالترتيب.

التأكيد من صحة بيانات الطالب.

النقر على أيقونة اختيار الرغبات.

إدخال 75 رغبة ومراعاة قطاعات التخصصات والجامعات.

اختيار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به

أخيرًا يظهر قائمة الرغبات المسجلة بها رقم الإيصال يجب طباعتها أو حفظها.

نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة 2023

جدير بالذكر كشفت وزارة التعليم العالي بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة 2023 الدور الأول سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.