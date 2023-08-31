الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

خلال الولادة.. أدعية لسلامة الأم والطفل

دعاء
دعاء

من الأدعية المتعلقة بسلامة الأم والطفل أثناء الولادة، الأدعية الآتية: (رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ). (رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ). (اللهمَّ سلمْ اللهم سلم).

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دعاء قبل صلاة الفجر

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فضل دعاء صلاة الفجر لقضاء الحوائج

 (مَتِّعْنا بأسماعنا وأبصارنا وقوَّتِنا ما أحييتَنا). اللهم سلمني لابني، وسلمه لي. اللهم متعنا بكامل الصحة والعافية. اللهم أخرجنا منها ومن كل كرب. 

اللهم إني أسألك باسمك السلام أن ترزقنا السلامة من أمرنا هذا، وتردنا إلى أهلنا سالمين غانمين.

 اللهم كما حفظت موسى في اليم، فاحفظ لي ابني/ ابنتي من هذا الأمر.
 

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