خلال الولادة.. أدعية لسلامة الأم والطفل

من الأدعية المتعلقة بسلامة الأم والطفل أثناء الولادة، الأدعية الآتية: (رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ). (رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ). (اللهمَّ سلمْ اللهم سلم).

(مَتِّعْنا بأسماعنا وأبصارنا وقوَّتِنا ما أحييتَنا). اللهم سلمني لابني، وسلمه لي. اللهم متعنا بكامل الصحة والعافية. اللهم أخرجنا منها ومن كل كرب.

اللهم إني أسألك باسمك السلام أن ترزقنا السلامة من أمرنا هذا، وتردنا إلى أهلنا سالمين غانمين.

اللهم كما حفظت موسى في اليم، فاحفظ لي ابني/ ابنتي من هذا الأمر.

