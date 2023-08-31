تعرف علي أسعار اللحوم والأسماك في أسواق البحيرة اليوم الخميس

شهدت أسواق اللحوم والأسماك بمدن وقري محافظة البحيرة، اليوم الخميس، استقرار الأسعار، حيث تراوحت أسعار اللحوم الطازجة مابين 260جنيها إلي 300جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 170 إلي 200 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 160 إلي200 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 140إلي 180جنيها للكيلو .

واستقرت أسعار الأسماك سواء الطازجة أو المجمدة ،صباح اليوم الخميس، الأسعار لليوم الرابع علي التوالي، حيث تراوحث أسعار البوري مابين 90 إلي 100جنيها للكيلو حسب الحجم ،بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 260إلي 300جنيها للكيلو بينما تراوحت أسعار أحجام المتوسطة مابين 220إلي 250جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 170إلي 200جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 150إلي 200جنيها للكيلو.

وفي أسواق الأسماك تراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 80إلي 90 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 60إلي 70جنيها للكيلو ، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 40إلي 50جنيها للكيلو .