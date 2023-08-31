طقس شديد الحرارة على مدن ومراكز الشرقية

تشهد، اليوم الخميس، مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية طقس مشمس شديد الحرارة، مصحوبًا بارتفاع فى درجات الرطوبة، حيث سجلت الشرقية 39 درجة مئوية، منذ الصباح الباكر، وذلك على أغلب المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

ويسود طقس شديد الحرارة على أغلب انحاء محافظة الشرقية، بداية من صباح اليوم الخميس، وبعدها تتصاعد درجات الحرارة تدريجيًا حتى الرابعة عصرًا، ثم تنخفض درجات الحرارة مجددًا لتصل لـ 23 درجة فى الساعات الأخيرة.

وكان قد حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من حالة الأجواء التي تتعرض لها البلاد على كافة الأنحاء في الليلة الأخيرة والأعلى حرارة في أغسطس، حيث تستمر الموجة الحارة على مدار اليوم الخميس، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بداية من غد الجمعة على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة الكبرى في الظل 37 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة 39 درجة مئوية.

أما عن جنوب الصعيد فدرجة الحرارة المحسوسة المتوقعة غدا 45 درجة مئوية.