فيتويا يمنح سام مرسي فرصة أخيرة لإنعاش مسيرته الدولية (فيديو)

شهدت قائمة منتخب مصر الأول النهائية لمعسكر سبتمبر المقبل مفاجأة كبيرة بتواجد سام مرسي لاعب ابسويتش تاون الإنجليزي.



ويخوض منتخب مصر مواجهتين أمام إثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا في 8 سبتمبر قبل مواجهة نظيره التونسي ودياً في 12 سبتمبر.

ويأمل سام مرسي في إستغلال الفرصة التي قد تكون الأخيرة بالنسبة له لترك بصمة حقيقة مع المنتخب المصري رغم إنضمامه أكثر من مرة طوال السنوات الماضية.



مردود ثابت



يقدم سام مرسي في الموسمين الاخيرين مستوى ثابت منذ إنضمامه لفريق إبسويتش تاون قادماً من ميدلزبرة في التشامبيون شيب.



وشارك سام مرسي في موسم 2021-2022 في 42 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى.

ثم شارك في 49 مباراة مع فريقه خلال الموسم الماضي في مختلف المسابقات مسجلاً 4 أهداف وصنع 6 أهداف رغم كونه لاعب إرتكاز دفاعي، كما خاض سام جميع مباريات فريقه الأربعة في الدوري خلال الموسم الجاري حتى الآن.

وجذب تطور سام مرسي على الجانب الفني في السنوات الأخيرة إهتمام فيتوريا خاصة مع تميزه في تغطية المساحات الشاغرة على جانبي الملعب والتغطية خلف الظهيرين.

ويعد سام مرسي حلاً مثالياً بالنسبة لفيتوريا الذي يعتمد على طريقة 4-3-3 بتواجد ثلاثي في وسط الملعب من بينه ثنائي وسط مساند يتحرك لدعم الأطراف في حالة الهجوم مع بقاء لاعب وحي في مركز 6 للتغطية.



غيابات المنتخب



ولعبت غيابات المنتخب في معسكر سبتمبر خاصة للاعبي وسط الملعب دوراً كبيراً في عودة سام مرسي للقائمة.

ويغيب طارق حامد اللاعب الأساسي في هذا المركز عن القائمة بداعي الإصابة كما يستمر غياب محمد النني المصاب ليصبح سام مرسي المنافس الجديد لمحمود حمادة ومروان عطية لاعبا الارتكاز الدفاعي في القائمة.

ويمتلك سا مرسي فرصة كبيرة لتثبيت تواجده في قائمة المنتخب مع روي فيتوريا خاصة وأن محمود حمادة العنصر الثابت في تشكيلات فيتوريا لم يقدم المردود المأمول منه مؤخراً على مستوى الإلتحامات واستخلاص الكرات في وسط الملعب.



الفرصة الأخير لسام مرسي



ورغم غياب سام مرسي لسنوات طويلة عن قائمة المنتخب المصري إلا أنه إنضم للمرة الأولى في عام 2016.

وتواجد سام مرسي عدة مرات في قائمة الفراعنة النهائية كان آخرها في 2018، بينما تواجد بعد ذلك في القائمة المبدئية للمنتخب أكثر من مرة الا أنه تعرض للاستبعاد مرة بعد أخرى طوال الـ 5 سنوات الماضية.

ورغم تواجده في أوقات سابقة إلا أن مسيرة سام مرسي مع منتخب مصر شهدت طهوره في 7 مباريات فقط طوال مسيرته الدولية معظمها كلاعب بديل بمجموع 353 دقيقة فقط، من بينها 3 مباريات رسمية على راسها لقاء أوروجواي في كأس العالم 2018، مباراة غانا في تصفيات كأس العالم ومباراة سوازيلاند في تصفيات الكان عام 2018.

ويمتلك سام مرسي تجربة إحترافية فريدة في غنجلترا حيث لعب لعدد كبير من الاندية مثل ويجان وميدلزبرة وشيسترفيلد وبارنسلي وأخيراً ابسويتش تاون.



