محمد العويس يفجر غضبه في إدارة الهلال: "الرحيل أو الاعتزال"

فجر محمد العويس حارس مرمى فريق الهلال السعودي غضبه في الإدارة الزرقاء وهدد بالرحيل بالاعتزال حال عدم السماح له بالرحيل عن صفوف النادي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت صحيفة الرياضية في تقرير لها اليوم الأربعاء: " الحارس أبلغ إدارة الهلال أنه في حال لم يسمحوا له بالانتقال لنادي أخر سيقرر اعتزال كرة القدم ".

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن اللاعب يرغب في الانتقال إلى نادٍ يضمن فيه اللعب بشكل أساسي، وذلك بعد قرار مدرب الهلال بالاعتماد على الحارس المغربي ياسين بونو أساسيًا في التشكيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يخشى فقدان مركزه كحارس أساسي في المنتخب الأول خلال نهائيات آسيا المقبلة.

بنزيما يغيب عن تدريبات الاتحاد الجماعية اليوم

تغيب النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما عن تدريبات فريق الاتحاد السعودي الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء في إطار تحضيرات النمور لخوض مباراة الكلاسيكو المرتقب أمام الهلال.

وتعرض كريم بنزيما لإصابة عضلية أثناء مشاركته في مباراة الاتحاد والوحدة أول أمس حرمته من استكمال المباراة ومغادرة أرض الملعب في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

وكشفت الفحوصات الطبية عن تعرض اللاعب لإصابة عضلية بسيطة لكن لم يتم حسم موقف اللاعب من المشاركة في مباراة الكلاسيكو من عدمه والتي ستقام بعد غد الجمعة.

كما شهدت تدريبات الاتحاد الجماعية اليوم غياب اللاعب فابينهو الوافد الجديد لصفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري قادمًا من ليفربول الإنجليزي لدعم خط وسط الفريق.