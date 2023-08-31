محامي إحدى ضحايا سفاح الجيزة يكشف طريقة اكتشاف خداعه (فيديو)

قال المستشار حسام عبد الله محامي إحدي زوجات سفاح الجيزة بأنه يترافع عن الراحلة فاطمة زكريا وهي كانت زوجة السفاح عام ٢٠١٦، مضيفا أنه متابع للقضية إلى أن بدأ هذا السفاح بالاعترافات.

وقال عبد الله خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج ٩٠ دقيقة المذاع على فضائية المحور إن سفاح الجيزة ضلل أهل ضحيته فاطمة وأبلغهم بأنها مختفية بعد أن استحوذت على ٧٥٧ ألف جنيه وقامت بغلق المنزل ولم يستطيع ملاحقتها، رغم أنه توصل اليها وقتلها ، وبدأ أيضا بتضليل أهلها عن طريق إرسال رسائل من هاتفها الشخصي على هاتفي والدها ووالدتها.

وأوضح أنه تتبع هذا الخط الذي يرسل منه هذا السفاح الرسائل إلى أن توصل أنه يستخدم هاتفها بإرساله هذه الرسائل لوالدها من شقة الزوجية وتم تقديم كل هذه الأدلة للنيابة والمباحث وبالفعل تم القاء القبض على المتهم وتبين السبب وراء اختفائها والمتسبب في قتلها.

القاء القبص على سفاح الجيزة باسم زميله عام 2020



واضاف حسام عبد الله أنه في عام ٢٠٢٠ تم القاء القبص على سفاح الجيزة باسم زميله الذي يدعي رضا بعد أن قتله وبعدها قتل زوجته فاطمة، وهرب على الإسكندرية وعاش باسم رضا، وظلت الشرطة تبحث عن رضا لمدة خمس سنوات كاملة ، لأنه قتله بمجرد نزوله من السعودية ومطالبته له بأمواله التي كان من المفترض أنه يستثمرها له.