خطوط درامية وليس فيلمًا تسجيليًا.. مخرج سفاح الجيزة يخالف التوقعات (فيديو)

قال هادي الباجوري، مخرج مسلسل سفاح الجيزة، إنه يحب تقديم أنواع مختلفة من الأعمال الفنية، موضحًا: "لما جالي الاسكريبت مقدرتش أقول لأ، شعرت بأنه من المهم أن أعمل عليه".

وأضاف الباجوري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "كنت مشغول في حاجات تانية، ولما خلصت اللي ورايا بدأت أشتغل عليه، وهو مستوحى من أحداث وقصة حقيقية".

وتابع المخرج: "ولكي نقدم هذه القصة في عمل درامي كان لابد من تنفيذ خطوط درامية مختلفة مثل الخط الرومانسي، ولو كنا نريد تقديم القصة فقط لكان ذلك فيلما تسجيليا، ونحن لا نقدم فيلما تسجيليا، أي أننا لا نقدم قصة حياته، ولكنه مستوحى من أحداث مختلفة".

رفع القبعة

فيما قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن مسلسل سفاح الجيزة من أكثر تريندات السوشيال ميديا تداولا، موضحةً: "اتفرجت عليه من كتر كلام الناس عنه، ولما اتفرجت حسيت بخوف وانبهار بالأداء والتصوير والموسيقى".

وأضافت: "هذا العمل الفني الذي لم نرَ منه إلا حلقتين فقط يُرفع له القبعة، وأنا سعيدة بأن المخرج شاب مصري حتى النخاع قدم عملا مبدعا فنيا من كل النواحي".