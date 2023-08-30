الاتحاد الأوروبي يُعلق مُجددًا على الوضع في النيجر والجابون

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية، "جوزيب بوريل"، أن الوضع في الجابون لا يشبه الوضع في النيجر، لأن الانتخابات التي أجريت في الجابون كانت مُثيرة للجدل، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال بوريل في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "الوضعان في النيجر والجابون ليسا متشابهين على الإطلاق في النيجر كان هناك رئيس منتخب ديمقراطيًا، وفي الغابون، قبل ساعات قليلة من الانقلاب العسكري، حدث انقلاب مؤسسي، لأن الانتخابات سُرقت".

الانتخابات التي جرت في الجابون:

وأشار إلى أن الانتخابات التي جرت في الجابون شابها العديد من "النواقص".

وأضاف أنه لا يعتبر الغابون "ديمقراطية كاملة" لأن البلاد كانت تحكمها عائلة واحدة طوال الخمسين عامًا الماضية.

كما أكد أن كل انقلاب عسكري يجب تقييمه وفقًا لظروف محددة.

وأعلنت مجموعة تضم أكثر من 10 ضباط في الغابون صباح اليوم الأربعاء في بيان عبر محطة "غابون 24" التلفزيونية إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية بعد إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات في الغابون عن إعادة انتخاب علي بونغو الذي يحكم البلاد منذ 14 عامًا، رئيسًا لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.