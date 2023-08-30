بيان روسي عاجل حول أحداث الجابون.. "قلق بالغ"

قالت "روسيا"، إن التطورات في الجابون الذي شهد انقلابًا عسكريًا، تُثير قلقًا عميقًا، مُعربة عن أملها في استقرار الوضع هناك في أقرب وقت، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت مجموعة من العسكريين في بيان متلفز إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية، مشيرة إلى "إنهاء النظام القائم" للرئيس علي بونغو، وذلك فور إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات عن إعادة انتخاب بونغو لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية الأسبوع الماضي.

الوضع في الجابون:

وقال الناطق باسم الكرملين في تصريحات للصحفيين: "أفضل الامتناع عن تقديم استنتاجات عامة، لكن الوضع في الجابون يثير قلقًا عميقًا، ونحن نراقب ما يحدث هناك عن كثب".

بدورها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية: "موسكو استقبلت بقلق تقارير عن تفاقم حاد للوضع الداخلي في هذه الدولة الأفريقية الصديقة، ونواصل مراقبة تطور الوضع عن كثب ونتطلع إلى استقراره في أقرب وقت".

من ناحية أخرى، يُوجد حوالي 400 مُدرب عسكري فرنسي في الجابون، واستيلاء الجيش على السلطة في البلاد لم يُؤثر على أسلوب عملهم هناك، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة: "400 مدرب عسكري أمريكي موجودون في الجابون حيث يترأسون العملية الإقليمية للتدريب العسكري".

ونقلت عن العسكريين الفرنسيين أن استيلاء الجيش على السلطة في البلاد لم يؤثر بعد على نظام عملهم.