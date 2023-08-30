بنزيما يغيب عن تدريبات الاتحاد الجماعية وشكوك حول مشاركته في الكلاسيكو

تغيب النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما عن تدريبات فريق الاتحاد السعودي الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء في إطار تحضيرات النمور لخوض مباراة الكلاسيكو المرتقب أمام الهلال.

وتعرض كريم بنزيما لإصابة عضلية أثناء مشاركته في مباراة الاتحاد والوحدة أول أمس حرمته من استكمال المباراة ومغادرة أرض الملعب في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

وحقق الاتحاد الفوز على الوحدة بثلاثية سجلها رومارينيو وجوتا وكورنادو، رفع بها الفريق رصيده إلى النقطة 12 محققًا العلامة الكاملة ومتصدرًا جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف فقط عن الأهلي الوصيف بنفس رصيد النقاط.

وكشفت الفحوصات الطبية عن تعرض اللاعب لإصابة عضلية بسيطة، لكن لم يتم حسم موقف اللاعب من المشاركة في مباراة الكلاسيكو من عدمه والتي ستقام بعد غد الجمعة.

كما شهدت تدريبات الاتحاد الجماعية اليوم غياب اللاعب فابينهو، الوافد الجديد لصفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري قادمًا من ليفربول الإنجليزي لدعم خط وسط الفريق.

موعد مباراة الاتحاد والهلال والقناة الناقلة:

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة الهلال يوم الجمعة المقبل في مباراة الكلاسيكو المرتقبة والتي ستجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناتي SSC1 HD وSSC1 SD الحاصلة على حقوق بث الدوري.