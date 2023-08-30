بترول أسيوط يضم 9 لاعبين جدد ويستعد للقاء العبور غدا
تمكن فريق بترول أسيوط من التعاقد مع محمد عوكل من صفوف الزرقا لمدة ثلاثة مواسم، وإبراهيم الششتاوي من صفوف دمياط لمدة ثلاثة مواسم، ومحمد فرحان من صفوف زد إف سي، وأحمد ناصر. لاعب من سوهاج .
كما ضم أحمد الرفاعي لاعب بلدية المحلة، ومحمود مقلد لاعب جمهورية شبين، ومحمود سمكة لاعب الشمس، وإسلام أحمد لاعب مستقبل وطن، وسعد جمال من صفوف الفيوم.
ويعتزم فريق بترول أسيوط خوض عدة مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، من أجل تحديد المستوى البدني والفني للاعبين خلال الفترة المقبلة، ووضع بعض الخطط التدريبية والتكتيكية، للتمكن من الاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة. اعواد الكبريت. الضباط. .
حقق فريق بترول أسيوط الفوز على نظيره فريق القناة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد، في أول تجربة ودية للفريق.
بينما سيلتقي مع فريق العبور غدا الخميس 31 أغسطس ضمن معسكر الفريق الذي يقام بالقاهرة.
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- بترول اسيوط يضم 9 لاعبين جدد الي فريقه ويستعد للقاء العبور غدا