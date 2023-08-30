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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

هبة مجدي تروي لحظات إصابتها وابنتها بالتسمم| عودة المداح مجددًا

هبة مجدي
هبة مجدي

 كشفت الفنانة هبة مجدي من خلال تصريحات لها، عن تفاصيل إصابتها بالتسمّم هي وابنتها "دهب" بعد تناولهما إحدى الوجبات السريعة بأحد المطاعم الشهيرة، مشيرة أنا طباخة كويسة بس بنتي بتحب الفاست فود وصممت عليه.

هبة مجدي 

 هبة مجدي تروي تفاصيل إصابتها وابنتها بالتسمم:


 أعربت هبة مجدي خلال لقائها في برنامج "رؤيا مصر" المذاع على "فيسبوك"، قائلة: "الحمدلله عدّت على خير أنا لا أول ولا آخر حد يطلب وجبات سريعة لكنه درس كبير لأن أنا وبنتي تعبنا جدًا وكنت متنحة يومين وبترعش في المستشفى".

هبة مجدي 

 هبة مجدي عن ابنتها "كان درس ليها لأنها تعبت جدًا"

 أضافت هبة مجدي: "أنا طباخة كويسة بس بنتي بتحب الفاست فود وصممت عليه وكان درس ليها لأنها تعبت جدًا وخدنا حقن معملتش حاجة واضطرينا نروح المستشفى".

هبة مجدي 

 وبسؤالها عن مقاضاة المطعم الشهير، أكدت هبة مجدي أن الموضوع لا يزال قيد التحقيق قائلةً: "الموضوع كبير معاهم بس لسة معرفش وصل لفين لكن هو درس إن الواحد يبعد عن الوجبات دي في الصيف بالذات".

هبة مجدي 

 هبة مجدي توعد جمهورها بالجزء الرابع من المداح:

 وعبرت هبة مجدي عن سعادتها بتقديم الجزء الرابع من مسلسل "المداح" إذ قالت: "فرحانة بسؤال الناس في الشارع عننا ولما بيعرفوا إن في جزء رابع ويشجعونا بفرح جدًّا وبإذن الله يكون قوي جدًا بس لسة معرفش أي معلومات عن الورق ولكن نجاح هذه الحالة يرجع فضله بعد ربنا للمخرج أحمد سمير فرج".

https://fb.watch/mLjCcpTDJY/?mibextid=Nif5oz

 أبطال مسلسل المداح:

 يُذكر أنه تم عرض مسلسل "المداح"- الجزء الثالث في السباق الرمضاني 2023، وهو بطولة: حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز ومحمد رياض ولوسي، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد.

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