ميمي جمال ساخرة من الفنانات بسبب عمليات التجميل"كلهم عايزين يبقوا هيفاء وهبي"

تحدثت الفنانة ميمي جمال ساخرة من خلال تصريحات لها، عن إقبال الفنانات على عمليات التجميل والحقن بالبوتكس والفيلر، مشيرة أن هذه العمليات التجميلية جعلت جميع الفنانات يتمتعن بالشكل نفسه، مؤكدة إلى أنها في الوقت الحالي لا تحتاج الى التجميل، ولا تزال تحافظ على نضارة بشرتها وجمالها.

ميمي جمال

ميمي جمال ساخرة من نجوم الفن "بيعملوا بوتكس فيلر حتى لو مش محتاجين"

كشفت ميمي جمال من خلال تصريحات لها قائلة: "أنا شخصياً لحد دلوقتي عمري ما عملت بوتكس أو فيلر، مش ضده لأنه نوع من أنواع المكياج، لكن الغريب إن في بنات صغيرة بيعملوا بوتكس فيلر حتى لو مش محتاجين".

ميمي جمال

ميمي جمال عن الفنانات "كلهم عايزين يبقوا هيفاء وهبي"

أضافت ميمي جمال، معلقه: "زمان مكنش في الحاجات دي، وشنا مكنش محتاج مكياجات، على أيامنا مكنش في بوتكس ونفخ، إحنا كان اعتمادنا على المكياج بس، لكن دلوقتي الممثلات كلهم بقوا شبه واحد، كلهم عايزين يبقوا هيفاء وهبي".

ميمي جمال

مسلسل سفاح الجيزة

من ناحية اخري، اثارت ميمي جمال جدلاً مؤخراً بعد ظهورها في مسلسل "سفاح الجيزة"، من دون أن تضع أي مساحيق تجميلية، حيث أكدت أنها رفضت ذلك حتى تقدّم الدور على أصوله قائلةً: "رفضت أحط مكياج بتلاتة تعريفة، حبيت أكون حقيقية، عشان الجمهور يصدق الدور، والحمد لله رؤيتي كانت صائبة".

ميمي جمال

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

وتشارك ميمي جمال في مسلسل "سفاح الجيزة"، وهو بطولة: أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، ومجموعة أخرى من النجوم، وقد حقق هذا العمل نجاحاً كبيراً في أولى ليالي عرضه، لمناقشته قصة "سفاح الجيزة" الشهيرة، التي أثارت جدلاً وقت حصولها.