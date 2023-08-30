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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إنشاء 630 منزلا بدويا بتكلفة 243 مليون جنيه بجنوب سيناء

منزل بدوي
منزل بدوي

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه يوجد جهود كبيرة لتحسين مستوى معيشة القبائل البدوية داخل الوديان والقرى بمختلف مدن المحافظة، بالتنسيق مع جهاز تعمير سيناء، برئاسة اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وإشراف اللواء وائل مصطفى حسن، رئيس جهاز تعمير سيناء.

 مؤكدًا أنه جرى إنشاء العديد من المنازل البدوية بتصميمات تتناسب مع عادتهم وتقاليديهم الاجتماعية والعملية، وهذه المنازل كاملة التشطيب.

وأن إجمالي مساحة المنزل الواحد 240 مترا، وتم البناء على مساحة 90 مترا، وباقي المساحة حوش وأرصفة وجراچ، ويتكون المنزل من"غرفتين، صالة، مطبخ، حمام"، والمشروع شامل شبكات المرافق من"مياه، صرف، طرق، أعمدة إنارة".

 مؤكدًا أن المشروع يتضمن 630 منزلا بدويا بتكلفة إجمالية بلغت 243.452 مليون جنيه، جرى الانتهاء من تنفيذ 420 منزلا بتكلفة 101.952 مليون جنيه، وجارِ تنفيذ 90 منزلا بدويا بتكلفة 66.