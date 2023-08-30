انطلاق فعاليات دورة اللغة العربية لأئمة قادة فكر الخامسة أونلاين

انطلقت اليوم الأربعاء الموافق 30 / 8 / 2023م فعاليات دورة اللغة العربية للسادة أئمة قادة فكر الخامسة بالمديريات الإقليمية ( أونلاين )، حيث عُقدت المحاضرة الأولى

للأستاذ الدكتور رمضان حسان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، بعنوان "علم البلاغة".

وأكد “حسان” أن لعلم البلاغة أهمية بارزة في اللغة العربية، منها وضوح دلالة الحديث فهي تُساعد المُتكلم على توضيح الكلام وجعله مفهوما واضح الدلالة، كما أشار إلى أن علم البلاغة يُساعد المتكلم في إقناع المخاطب باستخدام قوة الإثبات والنفي على القدر الذي يتطلبه إنكاره.

اللغة العربية أداة الفكر وهي الوسيلة الأساسية المستخدمة في مجالات الدعوة

كما عقدت المحاضرة الثانية للأستاذ الدكتور عوض إسماعيل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية السابق بعنوان "علم النحو" وفيها أكد أن اللغة العربية أداة الفكر، وهي الوسيلة الأساسية المستخدمة في مجالات الدعوة، والتغيير والبناء، ونظرا لأهميتها يجب أن يحرص الداعية على اختيار اللغة الجميلة، والأسلوب الأدبي اللطيف في الكتابة والتعبير، وأن يبتعد كل البعد عن الأسلوب المعقد لكي يصل إلى قلب السامع، وفكره.